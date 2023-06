Lotta al degrado del Piano, Ankon Civica indica le criticità e chiede incontri in Comune

«Dopo la relazione del presidente Daniele Ballanti il dibattito dell’Assemblea e l’approvazione. Ankon Civica Verde e Popolare continua a mettere a disposizione della Città e dell’Amministrazione le proprie competenze di volontariato civico senza aderire a nessun partito. Approvate le nomine del Coordinamento». Lo scrrive Anon Civica Verde e Popolare in una nota.

«Al Piano San Lazzaro, che insieme a Corso Carlo Alberto e le Grazie costituiscono la base popolare del Movimento, in quarantuno tra soci e simpatizzanti hanno analizzato l’esito del voto comunale e ritenuto ottimo il risultato di Ancona Protagonista, la lista civica del Sindaco nella quale Ankon Civica ha partecipato alla stesura del programma e con propri candidati, tra i quali Daniele Ballanti, fondatore sia dell’Associazione culturale Ankon nostra, che del Movimento Ankon Civica Verde e Popolare e del Comitato di Via Torresi che coordina dal 2012- si legge nella nota- la vittoria di Daniele Silvetti è stata ritenuta un risultato storico dovuto sia alla stima e fiducia riposta dall’elettorato nella persona del Sindaco che al grande sostegno delle liste civiche, nonché dalla forte necessità di cambiamento avvertito dai cittadini di qualsiasi orientamento politico. Per l’Assemblea è ora molto importante realizzare il programma presentato in campagna elettorale e dare più spazio e visibilità ai veri attivisti civici attivi da tempi non sospetti. Delle tematiche programmatiche è stato redatto un documento indicanti le criticità rilevate, gli obiettivi da raggiungere, gli assessori competenti e le verifiche da effettuare; l’Assemblea l’ha approvato all’unanimità ed oggi è stato protocollato in Comune per il Sindaco e la Giunta. Sono stati chiesti congiuntamente incontri dedicati con i singoli assessori per aprire la necessaria interlocuzione al fine di raggiungere tutti gli obiettivi. Infine è stata votata ed approvata la proposta del presidente Ballanti di ratificare le nomine nel Coordinamento, fino alla scadenza del Direttivo a fine 2023, di Anna Claudia Di Paolo e Massimo Albertini. Ankon Civica (come pure il Comitato di Via Torresi) continuerà a coltivare il dialogo quotidiano con i cittadini nei quartieri e ad essere il punto di riferimento del volontariato (gratuito) civico di prossimità, sull’esempio delle attività pluriannuali che Daniele Ballanti porta avanti da anni. Tutte le competenze del Movimento saranno messe a disposizione del Sindaco Silvetti e nell’interesse dei cittadini. Previsto per settembre un nuovo incontro per analizzare lo stato dei lavori».