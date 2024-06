Rifiuti, erbacce, sporcizia e marciapiedi pericolosi in pieno centro: welcome to... degrado!

ANCONA- Welcome to Ancona! Ecco il viaggio nel degrado che molti crocieristi e visitatori sono costretti a vedere per raggiungere alcuni dei punti di interesse del capoluogo, come l’anfiteatro romano o il Parco del Cardeto. Stiamo parlando di via Matteotti e di via Bernabei, precisamente le due vie separate dal bellissimo Arco di Carola (o Porta San Pietro). Salendo da piazza del Papa, vedendo il maestoso e antico monumento, i turistisi fermano ad osservarlo e, piantine e cellulari alla mano, lo oltrepassano per proseguire la visita della città. Peccato che l’Arco sia pieno di erbacce che nascondono anche escrementi di cani. Nei weekend poi, facile trovare accanto alle mura bicchieri di plastica che qualche incivile getta a terra dopo aver fatto serata in un locale della zona. In via Matteotti e in via Bernabei, le numerose saracinesche abbassate diventano discariche a cielo aperto. I marciapiedi sono sporchi, vicino ai muri spuntano erbacce, per terra ci sono mozziconi di sigaretta, cartacce e deiezioni canine. Come se ciò non bastasse i sampietrini sono sconnessi, alcuni sono saltati e, se non si presta la massima attenzione, è facile fare storte o inciampare tra un buco e l’altro. Per chi ha un passeggino o è in sedia a rotelle è praticamente impossibile percorrere il marciapiede e alcune volte anche scendere, considerata l’inciviltà delle auto parcheggiate in seconda fila o in posti improbabili.

Davanti alla Corte dei Conti, poi, è stato posizionato Igenio. Risultato? Rifiuti a terra, tra i quali cartacce, bicchieri e cannucce di plastica, e marciapiede sempre umido, sporco e con versamenti maleodoranti. Come noto, l’impalcatura per i lavori della Biblioteca Benincasa provoca un restringimento della carreggiata in via Bernabei rendendo pericoloso percorrere la strada a piedi in quanto auto, furgoni e camion salgono sul marciapiede incuranti dei passanti, compresi i bambini che si recano o escono dall’asilo. Degrado che abitanti, professionisti e commercianti del quartiere sono costretti a vedere tutti i giorni. Stanchi della situazione, attendono risposte.