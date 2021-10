Degrado, montano le proteste in zona Baraccola: decine di messaggi inviati al sindaco

Si continua a parlare di degrado ad Ancona e di alcune zone lasciate perlopiù al caso in termini di decoro. Oltre che dal quartiere Grazie, in particolare lungo via Torresi, le segnalazioni sono arrivate veementi anche dalla Baraccola in particolare la zona Ovest.

Nello specifico, attraverso i social e non solo, sono sempre di più i residenti che lamentano uno stato avanzato di degrado tra via Di Vittorio, via Grandi e le vie limitrofe chiedendo un intervento in prima persona del sindaco Valeria Mancinelli. In via Di Vittorio, a causa dei parcheggi non ordinati da parte delle vetture, sono molteplici i disagi che coinvolgono anche i mezzi pubblici che ogni giorno percorrono quella tratta.