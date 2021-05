Manifestazione pro DDL Zan ad Ancona, CGIL in piazza: «Approvare testo senza modifiche»

Per il sindacato l'approvazione del testo, tuttavia, non è sufficiente: «Non sarà sufficiente se fenomeni come l’omolesbobitransfobia, l’abilismo e il sessimo non vengono affrontati soprattutto attraverso l’educazione»

La CGIL Marche aderisce alla mobilitazione per sostenere l’approvazione del DDL Zan e parteciperà alle manifestazioni promosse nelle Marche che si svolgeranno oggi pomeriggio ad Ancona e Pesaro. «Il DDL Zan deve essere approvato subito, senza ulteriori modifiche e senza passi indietro. Peraltro il DDL Zan riguarda anche il lavoro e tutte le persone discriminate sul lavoro, perché diritti sociali e diritti civili devono andare avanti insieme» dichiarano Daniela Barbaresi, Segretaria Generale della CGIL Marche e Cinzia Massetti, Responsabile regionale dell’Ufficio Nuovi Diritti della CGIL.

«La CGIL crede che sia necessaria l’approvazione del DDL Zan, oggi ostaggio delle forze conservatrici e reazionarie in Parlamento e nel Paese perché contiene interventi utili a contrastare le discriminazioni e i crimini di odio e può contribuire a diffondere la cultura del l’uguaglianza e del rispetto- si legge nella nota- La sua approvazione immediata è più che mai necessaria ancora più se consideriamo il ritardo rispetto alle linee guida dell’Europa e alla legislazione degli altri Paesi. Una legge importante che però da sola non sarà sufficiente se fenomeni come l’omolesbobitransfobia, l’abilismo e il sessimo non vengono affrontati soprattutto attraverso l’educazione, la formazione, il contrasto all’esclusione dal lavoro, il welfare universale e servizi pubblici all’altezza dei bisogni delle persone. Per questo saremo in piazza assieme a tutte le associazioni e a cittadine e cittadini che credono nella libertà, nei diritti, nelle parità e nella solidarietà».