Ddl Zan, monta la protesta di Arcigay: sabato si scende in piazza anche ad Ancona

Dopo le proteste di ieri a Milano, Roma, Vicenza e Cuneo, sono 42 le città che nelle prossime ore scenderanno in piazza per protestare contro l'affossamento della proposta di legge contro l'omotransfobia. Lo rende noto l'Arcigay.

«Il Paese sta rispondendo alla farsa vergognosa andata in scena l'altroieri al Senato - commenta Gabriele Piazzoni, segretario generale di Arcigay - Questo è il Paese reale, quello delle persone che lottano contro l'odio e che protestano contro una lobby di parlamentari privilegiati che si sono presi gioco di loro». Nella giornata di oggi si scenderà in piazza alle ore 16.30 anche ad Ancona, in piazza Cavour.