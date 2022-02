Davide Possanzini, lauretano bloccato a Kiev: «Esplosioni nella notte, chiuso lo spazio aereo»

Fermi in un albergo di Kiev, in attesa di avere il via libera dall’ambasciata per tornare in Italia. Il tecnico lauretano Davide Possanzini, vice di Roberto De Zerbi allo Shakhtar Donetsk, ha raccontato ad un emittente radiofonica romana – Retesport 104.2 - l’attualità che sta vivendo nel corso di quella che è stata ribattezzata la “Crisi Ucraina”:

«Siamo bloccati a Kiev. Questa notte eravamo nei nostri appartamenti, poi intorno alle 4-5 di mattina abbiamo sentito le esplosioni. Ci siamo subito messi in macchina perché la società ci ha detto di andare in un albergo dove solitamente svolgiamo i ritiri pre partita e adesso siamo in contatto costante con l’ambasciata. Siamo al sicuro, stiamo bene ma ci vuole pazienza. Ci aspettavamo questa situazione ma non di queste dimensioni. Avevamo già prenotato per questo pomeriggio i voli per tornare in Italia ma non ce l’abbiamo fatta, e in Ucraina adesso è chiuso lo spazio aereo. Aspettiamo comunicazioni per cercare di prendere la decisione giusta senza correre rischi».