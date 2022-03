Spesa per il welfare, come stanno le Marche: il rapporto

Le Marche si sono classificate nel 2021 al 13° posto tra le Regioni italiane per efficacia e capacità di risposta del sistema di welfare. I dati emergono dalle classifiche del “Welfare Italia Index” del gruppo Unipol. Il Welfare Italia Index viene presentato analiticamente all’interno del Rapporto Annuale del Think Tank “Welfare, Italia”.

Con riferimento agli indicatori di spesa, le Marche ottengono un punteggio di 64,6 posizionandosi al 18° posto, mentre registra un punteggio pari a 66,5 nella componente di indicatori strutturali, posizionandosi al 11° posto. Dal calcolo dei parametri emerge come le Marche abbiano uno tra i più elevati livelli di pensionati ogni 100 abitanti (al 5° posto con il 28,7%, rispetto ad una media nazionale del 26,9%), a fronte di un tasso di disoccupazione della popolazione con più di 15 anni pari al 7,4% (9° posto), di una percentuale del 20% di giovani fra i 15 e i 34 anni (in linea con la media nazionale) e di un 9° posto fra le regioni per numero di cittadini inattivi con più di 34 anni (40%, poco sotto la media nazionale del 44%).

Inferiore al dato nazionale troviamo anche la spesa media regionale per utente fruitore degli asili nido (in 17° posizione con 4.542 Euro contro i 5.537 Euro di media italiana) e la spesa in reddito e pensione di cittadinanza su popolazione regionale (con 6,6 Euro per cittadino rispetto agli 11 Euro di media italiana). Inoltre, le Marche si posizionano al 5° posto come numero di alloggi popolari ogni 100mila abitanti (45,6 contro i 23,2 della media nazionale).