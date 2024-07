Cresce l'attesa per Dardust, di scena venerdì sera all'Arena sul Mare con il Sunset String Quintet

ANCONA – Cresce l’attesa per Dardust che riaccenderà l’Arena sul Mare, venerdì 19 luglio, alle 21,30. Lo spettacolo al porto antico dell’artista ascolano, al secolo Dario Faini, segna la sua prima data assoluta nel capoluogo dorico. “Dardust & Sunset String Quintet” il titolo del concerto organizzato e promosso dal Comune di Ancona con la collaborazione e la direzione artistica di Adriatico Mediterraneo Festival e che vedrà il noto compositore e musicista - oltre che produttore di successo - al pianoforte per presentare dal vivo pezzi del suo nuovo album.

Evento sold out già a poche ore dall’apertura delle prenotazioni online degli ingressi gratuiti, come ricordato con soddisfazione dall’assessore ai Grandi Eventi, Angelo Eliantonio: «La nostra data di Ancona sarà un concerto unico, perché all'Arena sul mare Dardust suonerà in anteprima alcuni inediti in vista del tour europeo». «Un momento di grande musica per qualità compositiva ed esecuzione tecnica, in uno scenario senza eguali», ha commentato il direttore artistico di Adriatico Mediterraneo, Giovanni Seneca.

Ad accompagnare Dardust sul palco dell’Arena del Mare, Adriana Marino primo violino, Alessio Cavalazzi violino, Valentina Sgarbossa violoncello, Matteo Lipari viola, David Padella contrabbasso, per un’ora e oltre di musica durante la quale Dardust svestirà i panni del produttore richiestissimo e autentico re Mida della musica pop italiana di oggi per presentarsi in chiave squisitamente acustica. Un concerto privo di effetti elettronici insomma, per saggiare con le orecchie e con il cuore lo spirito più nudo e veritiero della musica che domina il presente.