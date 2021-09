«Tamponi gratis per i carabinieri e assicurazione per eventuali danni da vaccino»

Unarma Asc Marche, vista la norma che dispone l’obbligatorietà del green pass per accedere nei luoghi di lavoro apartire dal 15 ottobre, ha richiesto al Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri di valutare la possibilità di effettuare i tamponi “rapidi e salivari” in forma gratuita per tutto il personale non vaccinato, coinvolgendo opportunamente l’Infermeria Presidiaria del Comando Legione Carabinieri “Marche”.

In una nota, il sindacato specifica che è stata chiesta anche l’estensione della polizza sanitaria collettiva che tutela i carabinieri in servizio risultati positivi al Covid-19, anche per gli eventuali danni derivanti dalla somministrazione del vaccino. Tutto questo «al fine di evitare discriminazioni e consentire a tutti di poter svolgere regolarmente i propri compiti, anche di coloro che con propria coscienza e responsabilità hanno deciso di non vaccinarsi» spiega nella nota il Segretario Generale Regionale, Paolo Petracca.