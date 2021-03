Daniele Silvetti è il nuovo presidente dell'ente Parco del Conero. Una nomina che viene accolta con soddisfazione dal presidente del consiglio regionale delle Marche, Dino Latini. «Salutiamo con soddisfazione l'elezione di Daniele Silvetti alla presidenza dell'ente Parco del Conero- dice in una nota Latini-. Siamo convinti che la sua guida saprà ridare vigore ad una delle risorse naturali più significative della regione Marche, che può offrire grandi potenzialità, ancora non del tutto espresse, su diversi versanti, a partire da quello del turismo».

Il consiglio direttivo dell'ente ha dunque eletto Silvetti (avvocato e vicecoordinatore di Forza Ialia Marche), il cui nome era stato indicato nei giorni scorsi dalla giunta regionale. «Si tratta di una nomina importante e ormai attesa da tempo- prosegue Latini- che permettera' di avviare nuove progettualità per il buon governo del territorio, attraverso un auspicato spirito di collaborazione e di concertazione tra tutte le realtà chiamate ad interagire in questo settore, che sappiamo fin da ora Daniele Silvetti saprà attivare e concretizzare nell'immediato futuro, conoscendo le sue doti di amministratore, già espresse in diverse occasioni».