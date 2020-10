Daniela Lucangeli speaker al #SEMINARIO2020 Facciamo31

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AnconaToday

La Dott.ssa Daniela Lucangeli, il prossimo 16 Ottobre nelle Marche, ospite al Seminario2020 Facciamo31, il più autorevole evento Business in Italia, totalmente gratuito, in presenza ed online, rivolto a tutte le aziende e gli imprenditori del nostro Paese, per accrescere la competitività delle loro imprese e aumentare le prestazioni del proprio team. L’evento, dal titolo “Da dipendenti a collaboratori”, sarà un’opportunità per acquisire gli strumenti più efficaci, provenienti dal mondo business, della ricerca e della scienza, a trasformare ed evolvere le persone in azienda da soli esecutori a professionisti ad alto valore aggiunto che sappiano generare valore per se stessi e per l’intera organizzazione. Professoressa Ordinaria in Psicologia dell’Educazione e dello Sviluppo presso l’Università di Padova, a capo dell’Accademia Mondiale delle Scienze Learning Disabilities, Presidente Nazionale CNIS e socia di numerose associazioni scientifiche internazionali e nazionali, la Dott.ssa Lucangeli, tra le maggiori esperte di psicologia dell’apprendimento, spiegherà, alla platea di imprenditori presente e collegata online (oltre 5.000 posti disponibili), come affrontare questa fase evolutiva del professionista a partire dalla sua conoscenza dei processi maturazionali del neurosviluppo, prestando particolare attenzione al rapporto tra apprendimento ed emozioni. Si parlerà di come gestire questo cambiamento e di come affiancare la persona nel raggiungimento dei suoi obiettivi personali e professionali. Vincitrice di numerosi riconoscimenti, tra cui il Premio Internazionale Standout Woman Award edizione 2019, la Dott.ssa è promotrice di un’idea rivoluzionaria di insegnamento, basata sulle emozioni positive: la gioia e la curiosità, come driver fondamentali per l’apprendimento e lo sviluppo. Al suo fianco, saranno altri 5 i Top Manger e specialisti relatori dell’evento, i quali porteranno il loro contributo a partire dalle realtà in cui prestano la loro professionalità: Lamborghini, Foot Locker, Illimity Bank, ITT inc., Ferrari Trento, Marina Militare, Orchestra Sinfonica Rossini. Per riservare il proprio posto: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-da-dipendenti-a-collaboratori-seminario2020-facciamo31-online-gratuito-115178289364?1=&fbclid=IwAR2g3-hOxvA6vxP7l1BFcfEa-z1bQPpvkfqQh2fk43DcDeHDMpRG3LLv5NM Per partecipare: segreteria@facciamo31.it