Daniela Del Fiasco va in pensione: «E' stata il fulcro di questa amministrazione comunale»

FALCONARA - E’ stata una festa ricca di emozioni, quella di giovedì 11 gennaio, per il pensionamento della dottoressa Daniela Del Fiasco, dirigente ai Servizi di amministrazione generale e vicesegretario, dirigente di Affari generali e Contenzioso, Risorse umane e Sviluppo organizzativo, Servizi demografici e Sviluppo informatico. Un pilastro dell’amministrazione comunale di Falconara, come ha sottolineato il sindaco Stefania Signorini. «Daniela è stata il fulcro di questa amministrazione – ha dichiarato – e una grande compagna di viaggio della mia esperienza come sindaco di Falconara. Mi mancherà tantissimo e mancherà ai lavoratori, ai dirigenti e agli amministratori, che in tanti anni ne hanno apprezzato la preparazione, la competenza, la positività, la grande umanità. Così come ne abbiamo apprezzato la sensibilità, la dedizione, il cuore che mette in quello che fa». Anche Goffredo Brandoni, ex sindaco e attuale assessore regionale al Bilancio, ha voluto essere presente. «Quando sono diventato sindaco, alla mia prima esperienza, mi sono affidato alle persone che stimavo – ha detto – e tra queste Daniela Del Fiasco, che mi ha sempre indirizzato verso le scelte giuste, non solo sotto l’aspetto tecnico, ma anche politico». Commossa la dottoressa Del Fiasco. «Il mio modo di lavorare – ha spiegato – ha sempre avuto come obiettivo la condivisione con i miei colleghi, perché insieme si lavora meglio e si trovano soluzioni. Ho cercato di coinvolgere e di far sentire ogni persona parte di una squadra. Spero di aver lasciato un pezzetto di me a ciascuno di voi».

Laureata in giurisprudenza, la dottoressa Del Fiasco ha concluso la sua esperienza lavorativa al Comune di Falconara dopo una prestigiosa carriera negli uffici amministrativi prima del Tribunale di Fermo e poi di quello di Ancona, un’esperienza che è stata preziosa anche per il ruolo di dirigente comunale. E’ stata anche docente universitario di diritto del lavoro. Alla festa di pensionamento, che si è svolta al Mutuo Soccorso di via Costa, hanno partecipato oltre agli amministratori e al personale comunale, anche tanti ex colleghi.