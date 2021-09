La collezione ispirata ai grandi campioni: Dami presenta “Azzurro immenso"

In occasione di Lineapelle, importante mostra internazionale di pelli in programma dal 22 al 24 settembre prossimi a Milano, l'azienda Dami, green company marchigiana nel settore del calzaturiero, presenta l’originale capsule collection di fondi per calzature ispirata ai successi dello sport italiano.

La capsule collection dal titolo evocativo “Azzurro immenso” vuole rendere omaggio a tutti quegli atleti italiani che hanno saputo regalarci momenti indimenticabili. Inoltre, vuole rappresentare uno stimolo per gli imprenditori a superare le difficoltà del periodo post Covid. La collezione è un atto d’amore dell’azienda di Sant’Elpidio a Mare, un inno alla ripartenza di un comparto – quello calzaturiero – che ha sofferto ma possiede, al proprio interno, l’energia ed il know how per vincere la grande sfida della competizione internazionale.