Dami, la 3D green new generation arriva a Lineapelle

La creative house di Dami, company marchigiana di fondi per calzature, ha introdotto per la nascita della nuova collezione di scena dal 22 al 24 settembre a Lineapelle, la più importante mostra internazionale di pelli, accessori componenti, tessuti sintetici e modelli , la 3D Green New Generation.

"L’irruzione delle ultime frontiere del digitale nell’odierna smart production - si legge nella nota - consente di non avere limiti nella prototipia e moltiplicare le variabili di personalizzazione per ogni esigenza e gusto dei singoli clienti. Inoltre, grazie al lattice structures, il prodotto evolve, mantenendo le caratteristiche tecniche del tpu usato anche nella produzione tradizionale ma con una struttura di suola “reticolare”o “ad alveare”, alleggerita nel peso e più funzionale al comfort. La nuova generazione di fondi per calzature, oltre a permettere l’infinita varietà del Made to Measure, consente di risparmiare materiali, di ridurre il consumo energetico e di conseguire una migliore efficienza produttiva".