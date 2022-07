Nonna e nipoti falciati dall'auto, Dai Pra' (Forza Italia): «A Torrette strade troppo pericolose. Serve un semaforo»

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AnconaToday

ANCONA - Forza Italia Ancona e il commissario comunale e vice commissario provinciale Teresa Stefania Dai Pra’ lancia un messaggio: «Ancora un grave incidente a Torrette. Investita una nonna con due bambini, 2 codici rossi e 1 giallo. Prontamente soccorsi dagli operatori della Croce Gialla. Luogo dell’incidente sempre lo stesso, zona Flaminia, passaggio pedonale davanti alla stazione. Forza Italia da anni sostiene l’esigenza di installare un impianto semaforico a chiamata pedonale e la presenza dei vigili nelle ore di punta. Il Comune deve assumersi la responsabilità di continui incidenti e investimenti che avvengono in questo tratto di strada e alle Torrette».

Ancora aggiunge: «La risposta del Comune che le strade di Torrette non sono pericolose, viene nuovamente smentita. È ora di smetterla di sottovalutare la sicurezza dei pedoni e automobilisti. Lo sappiamo tutti che Torrette non sono Portonovo ma restano anche una zona balneare ad ampia frequentazione. Spiaggia libera estesa con un unico passaggio (sottopasso delle ferrovie) anziani, bambini e cittadini da difendere sempre. Eppure, in questi anni di parole al vento e promesse da tornata elettorale, nulla è stato fatto per il quartiere di fatto sempre più dimenticato e lasciato a se stesso. Il livello di scarsa attenzione, di investimenti dal sapore di “contentino” si scontrano con la mancanza di manutenzione, di controllo, di telecamere, di segnaletica stradale idonea e di spartitraffico provvisori che hanno messo radici nel suolo stradale (come la maxi rotatoria). Riteniamo pertanto necessario ricordare all’attuale Giunta comunale che la responsabilità della sicurezza stradale è di loro competenza, il controllo della segnaletica idem.La manutenzione del sottopasso cosi come è di responsabilità del Comune progettare un nuovo sottopasso per raggiungere in sicurezza la spiaggia.

È responsabilità di chi gestisce una città, considerare tutti i quartieri allo stesso modo e non suddividerli in fascia A e fascia B. In alcuni quartieri si istallano telecamere, ci si attiva per ogni esigenza e invece in altri gli investimenti vengono fatti per aumentare il disagio e traffico con le centraline che sono in lontano ricordo». L’affondo: «Probabilmente questa richiesta per il Comune è davvero troppo o la parola degrado poco conosciuta considerando che l’esempio della “ civile ribellione” Torrettana si è estesa con vigore, negli anni, in gran parte della città. Il Comune si svegli , intervenga immediatamente per scongiurare altri incidenti e atti vandalici figli di un degrado civile e morale».