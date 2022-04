Batte il cuore della Nord: gli ultras in visita nel reparto di cardiochirurgia pediatrica

Bellissimo gesto di solidarietà della Curva Nord Ancona. Giovedì pomeriggio, gli ultras biancorossi si sono recati nel reparto di Cardiochirurgia pediatrica e congenita di Ospedali Riuniti per portare in dono ai piccoli pazienti e alle loro famiglie uova e colombe dell’azienda dolciaria Giampaoli.

Attraverso i social è arrivato anche il ringraziamento da parte dell’attivissimo Comitato Genitori Bambini Cardiopatici Torrette: “Grande festa in Cardiochirurgia pediatrica e congenita. I ragazzi della Curva Nord Ancona hanno portato tante uova e colombe dell’Azienda Dolciaria Giampaoli per festeggiare e stare vicino a tutti i nostri piccoli pazienti e al personale che si prende cura di loro. Grazie ragazzi la vostra vicinanza è per noi importante, perché ci mettete sempre il cuore”.