I tre amici che rielaborano la cucina tipica marchigiana e la trasformano in street food

LORETO - Nelle incantevoli colline marchigiane, a Loreto in provincia di Ancona, c'è una realtà gastronomica che unisce la tradizione culinaria del territorio con prodotti agricoli d'eccellenza. Questa oasi del gusto si chiama GastroBi. Più di una semplice bottega alimentare, GastroBi è un luogo dove i visitatori possono fermarsi per assaporare l'autenticità della regione, grazie a una cucina raffinata e un'enoteca ben fornita. L'idea è nata dall'intraprendenza di tre soci e amici, Michele Antonelli, suo cugino Matteo Antonelli e Simone Gottardello, tutti con un background significativo nel mondo della ristorazione. Il loro obiettivo era creare un punto di riferimento gastronomico che valorizzasse i prodotti locali e le tradizioni culinarie marchigiane.

La storia dei tre soci di GastroBi e la nascita della bottega a Loreto

“Io, Matteo e Simone veniamo tutti dal mondo della ristorazione anche se con specificità diverse” racconta a CiboToday Michele Antonelli cuoco del progetto, nonchè vincitore nel 2018 del San Pellegrino Young Chefs. In realtà Antonelli, che invece aveva studiato lingue all’Università, inizia ad approcciarsi alla cucina dopo avere conosciuto Gottardello, chef di lungo corso. “Grazie a Simone inizio a lavorare nella ristorazione come cuoco e dopo un anno come capo partita al pesce nel super ristorante della famiglia Cerea Da Vittorio a Brusaporto decido di aprire insieme a loro GastroBi” ci spiega. Con lui infatti anche il cugino Matteo Antonelli, sommelier espertissimo con un passato da chef Perbellini e attualmente miglior sommelier AIS delle Marche, e ovviamente Gottardello che ora però si occupa della parte amministrativa della bottega.

