Capienza al 75%, c’è l’ok del Cts: Del Conero, Palarossini e Palabadiali pronti all’aumento

Si ritorna progressivamente alla normalità. Il contesto generale, soprattutto in relazione all’andamento della curva pandemica, sta consentendo anche un alleggerimento delle norme anti-Covid riguardante la capienza degli spettatori all’interno degli stadi e dei palazzetti. Dall’ultima pronuncia del Governo, in accordo con il Cts, di ieri è arrivato l’ok per il passaggio “all’aperto” dal 50% al 75% degli spettatori mentre, al chiuso, dal 35% al 50%. Naturalmente in zona bianca e con obbligo di Green pass. Inoltre, secondo quanto riferito dagli esperti, “l’auspicio è che la capienza negli impianti debba essere rispettata utilizzando tutti i settori (quello che, di fatto, succede già adesso, ndr) e non solo una parte al fine di evitare il verificarsi di assembramenti in alcune zone e che siano rispettate le indicazioni all’uso delle mascherine chirurgiche durante tutte le fasi degli eventi”. Non manca, tuttavia, sia nel mondo politico che in quello sportivo chi sarebbe passato sin da subito al 100% ritenendo il 75% (o 50% nei palazzetti) una misura superflua.

In virtù di quanto detto, soprattutto nelle prescrizioni degli esperti, tutte le componenti (società, organismi preposti all’ordine pubblico, Comuni ecc.) sono già al lavoro per rendere effettivo quanto prima il provvedimento. Nel capoluogo, fari puntati su Del Conero, Palarossini e Palabadiali che ospitano tre tra le principali realtà cittadine – nella fattispecie Ancona Matelica (Lega Pro di calcio), Luciana Mosconi Basket (Serie B di pallacanestro) e Città di Falconara (Serie A femminile di calcio a 5 – abituate ad avere al loro fianco un numero importante di spettatori. Il Del Conero, attualmente, è omologato totalmente (senza considerare le riduzioni a causa della normativa anti-Covid) per 7450 posti, il Palarossini dalla Federazione Italiana Basket per 5550 mentre il Palabadiali la risposta definitiva sui posti a disposizione arriverà a giorni.