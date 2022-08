Crocieristi, Ancona verso il boom di Ferragosto

Numeri al di sopra delle aspettative per MSC Crociere nel porto di Ancona. Nelle settimane in prossimità di Ferragosto saranno infatti circa 4.000 i passeggeri che si imbarcheranno per un’esperienza nel Mediterraneo. Molto positivi, secondo i dati diffusi dalla stessa compagnia, anche i dati riscontrati a livello nazionale.

Questi confermano come il Mediterraneo resti una delle mete più gettonate per le vacanze nel periodo di Ferragosto. Ben 11 delle 19 navi della flotta MSC Crociere, infatti, toccheranno l’Italia, arrivando complessivamente ad effettuare quasi 60 scali in 16 porti italiani per le crociere di Ferragosto, e movimentando complessivamente 217.000 passeggeri.