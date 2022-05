Crociere, verso una settimana da record: attesi migliaia di turisti nel capoluogo

ANCONA- Migliaia di croceristi, più in generale di turisti, sono attesi ad Ancona dal 8 al 16 maggio. La settimana che verrà, infatti, farà si che sei navi attraccheranno in porto portando nel capoluogo marchigiano un numero elevatissimo di visitatori. In questo senso sia il comune che le stesse compagnie croceristiche hanno già predisposto il tutto allestendo “walking tour” in giro per la città e appositi servizi navetta per collegare l’attracco con le principali arterie cittadine.

Ad aprire le danze (domenica mattina) sarò la Msc Fantasia (un potenziale da 6000 ospiti più 1000 di equipaggio, una cittadina galleggiante) giunta già alla sua quinta toccata sulle ventidue previste quest'anno nello scalo dorico. Lunedì è invece in programma il grande ritorno della Marella Explorer 2. La nave della compagnia Marella Cruises farà la prima delle dodici toccate previste nel 2022 alla banchina 15.

Mercoledì sarà il turno della Azamara Onward. La nave di lusso della compagnia Azamara Cruises attraccherà ad Ancona alle 12 in arrivo da Dubrovnik e ripartirà alle 20 per Ravenna. Giovedì è il giorno da segnare con un cerchio rosso sul calendario perché è previsto l’importante battesimo della nuova Viking Mars, varata nello stabilimento di Fincantieri di Ancona. Il viaggio inaugurale partirà dalla banchina 15. Il 15 maggio si rinnova l'appuntamento settimanale con la Msc Fantasia, mentre il 16, di mattina, attraccherà alla banchina 15 il Nautica, in arrivo da Trieste.