Croceristi in città, terza “toccata” della Msc Fantasia: la città che trovano tra itinerari, musei e tapparelle abbassate

ANCONA - Crocieristi della Msc Fantasia in città: ciak tre. Più di mille crocieristi ieri sono scesi in piazza Cavour dalle navette a loro dedicate. Ad accoglierli c'era la steward di terra della Conerobus Maria Chiara Alessandroni. L’operatrice ha spiegato che i turisti desiderano vedere il Duomo, la Mole vanvitelliana, ma anche il museo Omero e gli altri musei della città (tutti aperti). Con il bel tempo tante richieste anche per la spiaggia di Portonovo anche se, ad oggi, ancora la navetta non è stata attivata.

Xaime ha 28 anni è spagnolo ed è in crociera con alcuni suoi amici. "Siamo entusiasti di vedere la città, peccato i negozi chiusi, volevamo fare shopping”. Catene e grossi marchi a parte, infatti, le piccole botteghe e alcuni bar e ristoranti alle 11 del mattino avevano ancora le serrande abbassate in Corso Garibaldi.



Alcuni crocieristi cercano un piatto tipico da mangiare, altri pranzeranno direttamente in nave visto che è tutto compreso. Al Centro informazioni del Comune, in piazza Roma, “l'Edicola” non mancava nulla: depliant, cartine e anche uno zainetto per i turisti da portare a casa come souvenir. Si può scegliere tra tre itinerari differenti di cui uno alla scoperta del Cardeto, un altro da mare a mare e il terzo dall'Arco di Traiano fino alla Lanterna Rossa.



Oltre al migliaio di persone sbarcate dalla possente MSC fantasia, ieri in piazza Roma erano presenti anche gli atleti della gara di orientamento mentre al viale della Vittoria si svolgeva l'iniziativaw Giardino in fiore. Centinaia di anconetani si sono riversati qui e sulle bancarelle per acquistare ortensie gerani e orchidee.