Croce Rossa, allo start il nuovo corso per volontari: la parola d’ordine è “umanità”

All’insegna della parola “umanità”, la Croce Rossa di Ancona ha ufficializzato lo start del nuovo corso per aspiranti Volontari CRI. La formazione inizierà lunedì 25 ottobre alle 19.30 in prima sessione e alle 21.00 in seconda sessione ed entrambe avranno come sede il quartier generale di Via del Commercio 7.

Durante gli incontri, dopo aver conosciuto i volontari, si procederà anche al racconto delle testimonianze ed esperienze dirette maturate sul campo al fine di generare un percorso formativo fatto di solidarietà e condivisione. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.gaia.cri.it