Giornata Mondiale della Croce Rossa, anche il Teatro delle Muse celebra la ricorrenza

ANCONA- Anche il Teatro delle Muse celebrerà la Giornata Mondiale della Croce Rossa di domenica 8 maggio. In tutto il mondo sarà reso omaggio al servizio, al soccorso, alla carità e alla solidarietà di un’associazione nata a cavallo tra il 1863 e il 1864 in seguito al Convegno di Ginevra. Nel caso specifico il teatro si illuminerà di rosso, i colori della Croce Rossa, coinvolgendo in questo modo tutta la cittadinanza.

Non sarà il solo atto visto e considerato che, d’intesa con l’Anci (Associazione Nazionale Comuni Italiani), all’esterno del Comune di Ancona sarà esposta la bandiera della Croce Rossa donata all’amministrazione comunale. La ricorrenza cade nel giorno della nascita di Henry Dunant, il fondatore dell’associazione, quale riconoscimento del lavoro di soccorso che svolgono quotidianamente milioni di volontari. Dunant, umanista, imprenditore e filantropo svizzero, fu il primo ad ottenere il Premio Nobel per la pace nel 1901, primo anno in cui venne assegnato tale riconoscimento.