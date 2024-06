Un corso formativo alla Croce Rossa di Ancona per imparare correttamente le manovre salvavita

ANCONA - Nella giornata di Sabato 1° giugno presso il Comitato di Croce Rossa Ancona si è svolto il corso informativo di manovre salvavita, indirizzato ai membri dell’Ordine degli Avvocati di Ancona. Il corso è stato organizzato su richiesta del presidente dell’Ordine, Gianni Marasca per divulgare, tra i suoi iscritti, nozioni di primo soccorso, manovre salvavita e disostruzione in età pediatrica e adulta. Ciò è stato possibile grazie alle informazioni, all’assistenza e alle dimostrazioni pratiche fornite durante la mattinata dagli istruttori dell’area salute con la collaborazione dei Giovani del Comitato. La mattina si è conclusa con una dimostrazione pratica di gruppo, “mass training”, al fine di consolidare le modalità comportamentali da mettere in atto in caso di arresto cardiaco. Grande l’interesse tra tutti i partecipanti che hanno sperimentato in prima persona che non è difficile “rendersi utili” in caso di necessità