Ondata di calore, l'iniziativa della Croce Rossa dorica: bottigliette d'acqua per i cittadini

ANCONA – In queste ore forti ondate di calore hanno interessato la nostra regione, causando grandi disagi, gli esperti raccomandano di bere molto, ed esporre il meno possibile le persone più fragili, soprattutto nelle ore più calde. La Croce Rossa di Ancona ha accolto l’appello degli esperti e grazie ai numerosi equipaggi in servizio nel nostro territorio, ha distribuito bottigliette d’acqua, sensibilizzando la popolazione a questo tema.

«Una piccola iniziativa dalla grande portata, essere ovunque per chiunque passa anche attraverso piccoli messaggi come questo, ci siamo fatti carico e siamo portavoce per sensibilizzare la cittadinanza al tema dei sani stili di vita», queste le parole del presidente della CRI Ancona Gianni Barca.