Croce Gialla, al voto per il bilancio sociale

Nuova assemblea per la Croce Gialla di Ancona. «A seguito della riforma del terzo settore - si legge nella nota - oltre al bilancio contabile è previsto anche quello sociale che sarebbe dovuto andare a regime il prossimo anno e invece tale scadenza è stata anticipata cosa resa noto dopo l’assemblea dei soci avvenuta nel mese di maggio».

Il comunicato prosegue: «Da qui la necessità di indire una nuova assemblea per giovedì 29 luglio alle ore 6 in prima convocazione mentre la seconda convocazione per il giorno successivo venerdì 25 luglio alle ore 18 presso lasede della Croce Gialla di Ancona in via Ragusa. Per votare occorre essere maggiorenni ed in regola con le quote sociali che potranno essere versate anche il giorno dell’assemblea».