Croce Gialla, dal 12 giugno arriva il quad per il soccorso in spiaggia

Da sabato prossimo, 12 giugno, torna il servizio di primo soccorso sanitario lungo la spiaggia di Falconara. La Croce Gialla cittadina metterà in campo il quad attrezzato e due militi, che presidieranno la spiaggia tutti i giorni dalle 10 alle 18 fino al 31 agosto. La postazione sarà come sempre allestita all’ex Piattaforma Bedetti. La moto a quattro ruote della pubblica assistenza falconarese sarà dotata di tutte le attrezzature sanitarie necessarie per il primo soccorso. Il mezzo particolarmente agile, presente sul litorale falconarese dall’estate 2006, consente di raggiungere in breve tempo, via spiaggia, qualsiasi punto del litorale e quindi di fornire un soccorso immediato in caso di emergenza, in attesa dell’eventuale arrivo di un’ambulanza se il paziente dovesse essere trasportato in ospedale o dell’automedica nel caso in cui fosse necessario il soccorso di un medico. La conformazione della spiaggia falconarese, separata dal resto della città dalla ferrovia, rende infatti meno tempestivo il soccorso via strada con le ambulanze, dato che i soccorritori dovrebbero raggiungere l’arenile attraverso i sottopassi pedonali, oppure imboccare il sottopasso carrabile di via Goito e poi percorrere il litorale con un mezzo più ingombrante del quad, facendosi largo tra i bagnanti e superando le rampe dei pontili.

La moto a quattro ruote consente di ridurre i tempi e guadagnare minuti preziosi. Anche quest’anno, come accade dall’estate 2018, il servizio sarà completamente a carico del Comune. Fino al 2017 il servizio era invece cofinanziato dall’Asur. L’Azienda sanitaria ha infatti preferito investire nel servizio di guardia medica turistica, che anche quest’anno è stato confermato per la spiaggia di Falconara. Nei prossimi giorni, completate le procedure per l’individuazione dei medici, l’Asur renderà noti calendario e orari del servizio.