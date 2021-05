Croce Gialla, due donazioni all’insegna della solidarietà

Settimana all’insegna della solidarietà alla Croce Gialla di Ancona. L’avvocato Jacopo Montanari ha infatti donato una batteria di quattro poltrone che è stata collocata all’ingresso della sede proprio di fronte agli uffici della segreteria e della sala operativa dell’associazione. Stesso discorso per un gruppo di amici che hanno donato all’associazione un saturimetro - strumento in dotazione ai mezzi della Croce Gialla - in grado di stabilire la percentuale di ossigeno presente nel sangue e la frequenza cardiaca. Saturimetro in memoria di Marini Adino con tanto di targhetta applicata allo strumento