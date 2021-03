Croce Gialla, altre donazioni per i mezzi di soccorso

Settimana all’insegna della solidarietà in Croce Gialla dove si sono avute delle donazioni. «La C&B Rappresentanze - si legge nella nota - ha infatti donato dei saturimetri all’associazione, strumenti particolarmente utilizzati in quanto consentono di rilevare in tempo reale due parametri vitali ovvero la frequenza cardiaca ma sopratutto la saturazione».

E ancora: «Un altro saturimetro con tanto di targhetta è stata donato dalla famiglia Gasparini e dalla famiglia Santini in memoria di Giancarlo Santini. La consegna del materiale che è avvenuto nei locali della Croce Gialla in via Ragusa ad Ancona».