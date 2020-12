Da volontario a benefattore: regala due furgoni alla Croce gialla e li dedica ai genitori

Da volontario a benefattore della Croce gialla di Ancona. E' la storia di Gianluigi Pacenti che ha donato all'associazione due fiat Doblò, i quali, dalla prossima settimana, saranno utilizzati come taxi sanitari. Venerdì 11 dicembre è avvenuta la consegna effettuata alla presenza del presidente della Croce gialla Alberto Caporalini tramite la concessionaria Lucesoli e Mazzieri.

Gianluigi con questo dono ha voluto omaggiare tre persone per lui speciali: «Sono entrato in Croce Gialla - spiega il benefattore - nel lontano 1976 e dopo tanti anni di servizio riesco ancora a rendermi utile come centralinista nei giorni di festa. So benissimo quanto siano importanti questi mezzi per l’associazione per tale motivo ho deciso di donare due furgoni. Uno è in memoria di mia nonna Stamura Magini, vedova Pacenti. L’altro invece porta sulle fiancate il nome dei miei genitori, Luisa e Nereo Pacenti. Sono orgoglioso di questa donazione anche per il fatto che questi mezzi saranno a disposizione dell’intera collettività».