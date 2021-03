Nuovi voli Ancona-Spalato: tre giorni disponibili per decollare verso la Croazia

Un'altra destinazione si aggiunge al network di voli in partenza dall'aeroporto di Ancona: dal 31 luglio la compagnia aerea Croatia Airlines collegherà l'aeroporto di Ancona con Spalato. «I voli saranno operati tre volte a settimana - si legge nella nota - il martedì, il giovedì ed il sabato con un Dash 8 da 76 posti. Grazie all'operatore Goro tours di Pesaro, sarà possibile, non solo prenotare il volo al costo di 210 euro (più 36 euro di tasse aeroportuali) andata e ritorno, ma anche abbinare soggiorni in hotel ed appartamenti e mini crociere in partenza dal porto di Spalato».

Due le fasce per decollare verso la città croata: il sabato è prevista la partenza da Ancona ore 19,05 e arrivo a Spalato ore 20,00 mentre, il martedì e il giovedì, si parte dalle 17,50 dall'aeroporto delle Marche per arrivare a Spalato alle ore 18,45. «Siamo davvero felici di annunciare la partenza dei collegamenti da Ancona a Spalato - afferma Paolo Gorini, amministratore unico della Goro Tours srl - e i nostri passeggeri potranno approfittare di comodi voli diretti per decollare alla scoperta della Croazia che vanta uno dei litorali più belli del mondo».

«Sono certo che l’avvio dei voli per la Croazia sia fortemente apprezzato dai nostri utenti e sono altrettanto soddisfatto della collaborazione di Aerdorica con Goro Tours». Così Carmine Bassetti, amministratore delegato di Aerdorica, società che gestisce l’aeroporto di Ancona. «Grazie a questo nuovo collegamento - prosegue - i viaggiatori marchigiani e delle regioni limitrofe potranno raggiungere una località ricca di grande fascino»