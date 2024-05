Cristina D'Avena infiamma la seconda giornata di FalComics. Oggi si chiude l'edizione 2024

FALCONARA - Dopo l'ottima partecipazione della prima giornata di FalComics 2024, il festival dedicato al mondo comics, del fumetto e alla cultura pop, anche ieri, sabato 25 maggio, un'ondata nerd ha invaso il centro della città sin dalle prime ore della mattinata visitando le varie aree tematiche e gli stand.

“La soddisfazione di vedere la città piena di persone, dai bambini agli adulti che arrivano anche da fuori regione per passare una giornata 'pazza' e divertente, si rinnova a ogni edizione e mi riempie di orgoglio. Tutta la comunità ha contributo al successo di FalComics insieme a noi e alla organizzazione LEG ed è questo il grande successo di Falconara” ha dichiarato il sindaco Stefania Signorini. In piazza Mazzini Mal ha presentato il suo libro “La Furia di Mal” e cantato alcuni dei suoi maggiori successi, una nutrita partecipazione per Cristina Scabbia, insieme con Maki (fondatore e bassista della band) e Andrea (voce maschile) dei Lacuna Coil intervistati da Andrea Laffranchi. Sempre ieri una vera “odissea nel passato” il live dei Banana Split con la leggenda Douglas Meakin, autore, fra le altre, di sigle come “Mazinga”, “Candy Candy” e “Sampei”. Ha inoltre catturato l’attenzione del pubblico l’evento di Comics&Science con Fabrizio Basso.

Sul Main Stage la Musical Company RIDE ha curato “Disney – se puoi sognarlo puoi farlo” mentre Gisella Cozzo ha festeggiato i 30 anni del suo celebre brano “Joy - I feel good, I feel fine”, colonna sonora dello storico spot Tv “Coppa del Nonno” con un viaggio nelle indimenticabili pubblicità televisive degli anni ‘80-‘90. Un bel riscontro infine per il live dei Crimson Dojo capitanati da Zeth Castle. In serata il ritorno di Cristina D’Avena a FalComics con gli irriverenti Gem Boy e guest star un’altra leggenda del mondo dei cartoon, Enzo Draghi.

Nella Movie Zone, tante le iconiche voci del mondo del doppiaggio: Mirko Cannella, David Chevalier, Manuel Meli. Grande colpo per Falcomics con l’anteprima esclusiva di alcuni minuti del film “The Animal Kingdom” di Thomas Cailley e attenzione per il panel dedicato ai film tratti da videogiochi con Francesco Fossetti di Round Two e Andrea Bedeschi di Badtaste. Con Dadi e Mattoncini un’accattivante live per raccontare i set LEGO di STAR WARS. Grande colore, come sempre, regalato dai Cosplayer, soprattutto per lo speciale photo shooting sulla spiaggia con i cavalli. Oggi, domenica 26 maggio, la giornata conclusiva. La festa finale di chiusura di FalComics verrà organizzata al Caraca’s Cafè Bagni N.21 (sottopassaggio di Via Goito). Si spegneranno i riflettori sul main stage al Parco Kennedy e si accenderanno sulla spiaggia di Falconara Marittima.