Conerobus nel baratro

ANCONA- Il 2022 si è chiuso con 4,5 milioni di debiti, i primi cinque mesi del 2023 hanno già fatto registrare un buco di circa 2,5 milioni di euro. E nonostante il milione e mezzo di aiuti che dovrebbe arrivare dalla Regione Marche, ci vorrà ben altro per arginare le perdite e superare la crisi in cui è piombata Conerobus. Inevitabilmente nel mirino è finito il presidente e amministratore delegato Muzio Papaveri, dal 2014 alla guida dell’azienda di trasporto pubblico locale, partecipata del Comune di Ancona. A far precipitare la situazione sarebbero stati il rincaro del carburante per la guerra tra Russia e Ucraina (il metano è costato a Conerobus 3 milioni in più), lo smart working nei due anni segnati dal Covid con tante persone che hanno lavorato da casa senza più spostarsi in autonus per raggiungere i luoghi di lavoro e di studio e, sempre nel periodo della pandemia, i mancati controlli sui mezzi. Certo il bilancio dello scorso anno non è ancora stato approvato e per l’anno in corso è ancora presto per tirare le somme. Inoltre, la Regione Marche dovrebbe stanziare 4 milioni di euro per far fronte alle spese per il rincaro dei carburanti sostenute dalle aziende di TPL, di queste circa 1,5 milioni finirà nelle casse della partecipata del Comune di Ancona. Non ultimo, a settembre ripartiranno gli abbonamenti per scuole e università e questo potrebbe far rifiatare un po’ Conerobus e migliorare la situazione, pur sempre restando in passivo. Ieri il sindaco Daniele Silvetti ha incontrato prima i sindacati che hanno sottolineato le problematiche dell’azienda, poi il presidente Papaveri, il cui contratto scadrà nel 2025. I conti in rosso di Conerobus sono una delle grane da risolvere per la nuova amministrazione comunale che sta cercando soluzioni per garantire la sopravvivenza della TPL.

Sulla questione è intervenuto anche il presidente della Provincia di Ancona, Daniele Carnevali. «Non si può dire che in merito alla situazione, pur evidentemente critica di Conerobus le società provinciali di trasporti debbano per forza essere tutte uguali e che quindi non possono esserci distingui- dice-. Seguendo un atto previsto e dovuto, il Comune di Ancona ha già stanziato, anticipandole, risorse importanti, chiediamo un’assunzione di responsabilità politica anche alla Regione». Carnevali ribadisce «come lo stanziamento, anche per l’ente Regione sia un atto dovuto e sarebbe solo un anticipo di quello che spetta a Conerobus. Una realtà, questa, diversa dalle alte aziende provinciali, basti ricordare come con una decisione coraggiosa e fortemente legata alla sostenibilità, questa società vanti il 40% circa dei mezzi a metano e sappiamo quanto abbia pesato in termini di costi il carburante negli ultimi anni, il metano in modo particolare». Inoltre, prosegue Carnevali, «Ancona in qualità di città capoluogo di regione ha conosciuto, proprio per la notevole presenza di uffici, anche regionali, un utilizzo molto vasto dello smart working che ha inevitabilmente fatto calare abbonamenti e biglietti dei bus. Ecco perché occorre riconoscere una diversità a questa società nel concreto, che va sostenuta ed aiutata e non fatta soccombere nel nome di una parità di trattamento che non può essere accettata. È poi ovviamente giusto approfondire tutti i bilanci, ma dai loro elaborati è evidente come il deficit sia sostanzialmente dovuto alle due voci sopra descritte, il caro carburante e la riduzione dei biglietti venduti».