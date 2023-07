ANCONA- Debiti, crediti, voci su possibili licenziamenti e stipendi a rischio, mancati controlli a bordo degli autobus. La crisi di Conerobus continua ad essere sotto i riflettori. Abbiamo intervistato il presidente Muzio Papaveri per fare un po’ di chiarezza sui numeri e per capire la difficile situazione che sta vivendo l’azienda di tpl, partecipata del Comune di Ancona.

Presidente Papaveri, a quanto ammontano i debiti? E i crediti? «Il bilancio del 2021 si è chiuso con un debito di oltre 22milioni di euro e con 18,8 milioni di crediti. Per cui, facendo la differenza, abbiamo debiti per poco più di 3 milioni. La situazione è assai complessa perché le crisi mondiali che si sono succedute- prima la pandemia, poi la crisi economica-, hanno auto un impatto molto significativo. Ci vorranno ancora dei mesi, ma la situazione sta tornando verso la normalità».

Però anche in questi primi mesi del 2023 il bilancio di Conerobus sembra essere in deficit… «La situazione sta migliorando, è chiaro che noi abbiamo avuto perdite importanti relativamente ai carburanti che, con la crisi finanziaria, hanno inciso per milioni di euro. Basti solo pensare che i nostri 100 mezzi a metano, di cui ci siamo sempre vantati in quanto ecologicamente validi, hanno significato 3milioni di euro di extracosto. Questo chiaramente fa la differenza rispetto ad altre aziende marchigiane che non hanno mezzi a metano o che ne hanno pochi».

È vero che non c’è liquidità, che gli stipendi dei lavoratori sono a rischio e che si prospettano dei licenziamenti? «Assolutamente no. Tra qualche giorno gli stipendi saranno pagati regolarmente, proprio come abbiamo sempre fatto in tutti questi anni. Stessa cosa per il gasolio, continueremo a garantire il servizio. Queste sono le nostre priorità assolute. Non abbiamo mai, e sottolineo mai, parlato di licenziamenti».

Come è il clima in azienda? «Non si vive bene in una situazione assai complessa perché naturalmente tutti vogliamo lavorare in serenità e tranquillità. Stiamo cercando di fare chiarezza e supportare i nostri colleghi per dare informazioni e rassicurarli. Al contempo diciamo esplicitamente come stanno le cose. Non dobbiamo nascondere niente a nessuno. Non neghiamo che ci sono difficoltà, mentre neghiamo fortemente che non ci sono stipendi e che pensiamo a dei licenziamenti. In questi anni abbiamo fatto oltre 30 accordi con i sindacati per gestire ferie, straordinari, problematiche interne. Dobbiamo proseguire a lavorare insieme anche per cercare le soluzioni più giuste per il nostro futuro».

Come fare per superare queste difficoltà? È necessario un aiuto esterno? «Il trasporto pubblico è regolamentato, ci sono delle leggi che ci guidano. Il 65% dei costi è a carico del Governo, il 35% dalla bigliettazione. Quest’ultima ha rappresentato un grande problema perché ad Ancona, essendo capoluogo di regione, ci sono molti enti che lavorano in smart working. Ciò ha comportato 2 milioni di euro in meno derivanti dagli abbonamenti. Questo, insieme ai costi del carburante, ha inciso fortemente. Dobbiamo lavorare per far tornare le persone ad utilizzare gli autobus dando un servizio di qualità. È una sfida importante. Oltre a questo ci sono anche i ristori. Non dimentichiamo che durante la pandemia il Governo ha aiutato le aziende che si trovavano in difficoltà. In quel periodo gli autobus viaggiavano con il 50% della capacità di riempimento e per due anni il governo ha vietato i controlli sui mezzi, quindi le persone si sono abituate a non pagare i biglietti. Molte hanno continuato ad essere rispettosi, altri hanno approfittato della situazione. Adesso stiamo tornando alla normalità, quindi anche nella lotta all’evasione. Nel 2023 abbiamo fatto oltre 5mila sanzioni proprio per rieducare gli utenti ad essere rispettosi del servizio che forniamo». Il presidente Papaveri ha anche smentyito alcune voci e rasscurato che «l'officina, dove lavorano 23 dipendenti, non sarà esternalizzata».