Un viaggio nel tempo: la magia del treno storico da Fabriano a Pergola

C’è una magia particolare che si sprigiona quando si sale a bordo di un treno storico, una sensazione di essere trasportati in un’altra epoca, dove il tempo sembra scorrere più lentamente e ogni dettaglio racconta una storia. Il prossimo 6 luglio, gli appassionati di storia e cultura avranno l’opportunità di vivere questa esperienza unica con il treno storico che partirà da Ancona e Fabriano per dirigersi verso Pergola, regalando una serata indimenticabile tra le bellezze delle Marche.

Le antiche carrozze Centoporte degli anni '30, restaurate con amore e cura, accoglieranno i viaggiatori con il loro fascino retrò. Mentre il sole cala dolcemente sui paesaggi collinari, le guide turistiche regionali intratterranno i passeggeri con storie affascinanti e aneddoti sul territorio, trasformando il viaggio in un affascinante percorso educativo. Il tragitto verso Pergola sarà arricchito da degustazioni di prelibatezze locali offerte da Criluma Viaggi, ognuna rappresentativa dei sapori autentici delle Marche. Ogni assaggio è un viaggio nei sapori, preparando i sensi per le meraviglie che attendono all'arrivo.

Una volta a Pergola, il Museo dei Bronzi Dorati aprirà le sue porte ai visitatori. Qui, il tesoro scoperto nel 1946 nella frazione di Cartoceto rivelerà il suo splendore. Si tratta dell’unico gruppo scultoreo in bronzo dorato di epoca romana conosciuto, composto da 318 frammenti che raffigurano due cavalieri e i loro cavalli, testimoni silenziosi di un passato glorioso. Dopo questa immersione nella storia, la serata continuerà con una deliziosa cena in un ristorante locale, dove i piatti tipici marchigiani delizieranno i palati dei presenti. Ma le sorprese non finiscono qui: una visita alla Miniera di Zolfo di Cabernardi trasporterà i viaggiatori in un’epoca industriale ormai lontana. la miniera racconta la storia del più importante centro minerario di zolfo d'Europa, offrendo un affascinante spaccato della vita dei minatori. Il ritorno in treno sarà allietato da animazioni e ulteriori quattro degustazioni di prodotti tipici locali, che renderanno il viaggio di ritorno ancora più piacevole. Le risate, i racconti e i sapori autentici delle Marche chiuderanno questa serata magica, lasciando nei cuori dei partecipanti ricordi indelebili.

Questa iniziativa, organizzata da Criluma Viaggi, è un omaggio alla bellezza e alla cultura delle Marche. Non perdete l’occasione di vivere una serata unica: prenotate subito il vostro posto per il 6 luglio e preparatevi a un’avventura che vi farà riscoprire il fascino del passato.