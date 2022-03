Covid, «parametri da zona bianca»: i dati della Regione

ANCONA - Prima settimana con ritorno di parametri sotto la soglia per la zona bianca per le Marche che si trovano attualmente in zona gialla. Lo fa sapere la Regione e lo riporta l’agenzia Ansa. Nella settimana appena trascorsa si è registrato un «appiattimento della curva epidemica» con una «regressione abbastanza ferma nell'ultimo periodo».

Guardando ai soggetti sintomatici, in particolare, si è rilevata «una riduzione dell'incidenza più marcata». Il calo dei sintomatici «sta portando una flessione forte delle ospedalizzazioni. Nell'ultima giornata, sono 1.533 i casi registrati nelle Marche e l'incidenza ogni 100mila abitanti è salita da 584,38 di ieri a 602,03».

Tra i positivi sono 248 i sintomatici: i casi comprendono 501 contatti stretti di positivi, 401 contatti domestici, 29 in ambiente di scuola/formazione, 3 in ambiente di vita/socialità, 2 ciascuno in setting lavorativo, assistenziale, sanitario. In tutto eseguiti 4.796 tamponi di cui 3.497 nel percorso diagnostico con un 'record' di positivi al 43,8%, e 1.299 nel percorso guariti.