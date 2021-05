Zero decessi Covid, la gioia di Acquaroli: «Raggiunte 500mila dosi di vaccino»

Zero decessi Covid. Ad esprimere tutta la sua gioia via Facebook è il governatore Acquaroli che scrive: «Voglio condividere con voi una bella notizia. Oggi, dallo scorso 19 ottobre, è il primo giorno in cui la nostra regione non registra decessi per Covid».

Poi il presidente aggiunge: «Oggi abbiamo raggiunto anche la quota di 500mila prime dosi somministrate nel piano vaccini. Un ringraziamento a tutti quanti si stanno impegnando, con determinazione, alla riuscita di questa campagna che sta mostrando già i primi effetti positivi».