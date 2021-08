Covid, test sierologici in aeroporto: al via il servizio per passeggeri ed esterni

«Da domani, 5 agosto, all’aeroporto di Ancona sarà possibile effettuare, oltre ai tamponi antigenici rapidi e molecolari per la diagnosi di Covid-19, anche il test sierologico per rilevare la presenza o la quantità degli anticorpi al virus Covid-19». Ad annunciarlo in una nota è Aerdorica Spa.



«Sarà possibile - si legge - effettuare sia test sierologici quantitativi con prelievo venoso e misurazione della concentrazione totale di IgG e IgM che test sierologici qualitativi che rilevano esclusivamente la presenza o l’assenza di anticorpi IgG e IgM, senza dare indicazione sulla quantità di anticorpi presenti. Il costo del test sierologico quantitativo sarà di 24 euro, mentre quello qualitativo costerà 18 euro. Il presidio presso il Terminal Arrivi sarà a disposizione non solo dei passeggeri ma anche degli utenti esterni dal lunedì al sabato dalle 8,30 alle 17,30 senza obbligo di prenotazione e di prescrizione medica». C'è anche un indirizzo email dedicato dove poter chiedere le informazioni del caso.