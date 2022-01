Terapie intensive, dati pubblicati: l’80% non è vaccinato

L’80% dei pazienti ricoverati in terapia intensiva, o semi intensiva, all’ospedale di Torrette non risulta essere vaccinato. Questo secondo i dati diffusi dall’autorità sanitaria. Nello specifico, prendendo il totale dei venticinque ricoverati totali in questi reparti, venti sono sprovvisti di siero. Andando a scindere, diciassette si trovano in terapia intensiva (tra cui il giovanissimo diciassettenne nuotatore, le cui condizioni restano ancora critiche) mentre otto in semi.

A questi va considerato anche il dato degli altri diciotto pazienti (su trentasette totali) assistiti in regime ordinario nel padiglione delle malattie infettive dell’Ospedale regionale ugualmente non vaccinati.