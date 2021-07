Covid e prevenzione: tamponi gratis per un giorno

Si può fare in modalità drive in via Montagnola 72. Gli orari sono flessibili e non serve neppure la prenotazione

Tamponi gratis domenica 25 luglio. Lo comunica la Direzione dell'Area Vasta 2. L'iniziativa è organizzata dal Dipartimento di Prevenzione, Igiene e Sanità Pubblica spiegando che ci si potrà recare ad effettuare un tampone che verrà offerto gratuitamente e senza prenotazione in modalità drive dalle ore 8,30 alle ore 12,30 presso via Montagnola 72, (parcheggio superiore del Palaindoor).



«L’invito a presentarsi all’iniziativa è esteso - si legge nella nota - in particolar modo, a tutti i cittadini che hanno partecipato, domenica 11 luglio, ad eventi in luoghi di aggregazione presso la località Pincio di Ancona. Si raccomanda di raggiungere il luogo di esecuzione del tampone con mezzo proprio e non condividere con altri soggetti l'auto (eccezione per i minorenni o chi non dotato di mezzo proprio: consentito massimo 1 accompagnatore autista con opportuni dispositivi di protezione individuale). Al fine di velocizzare lo screening, si dovrà esporre sul cruscotto dell'auto un cartello con indicato nome, cognome, codice fiscale ed esibire il documento di identità».