Covid e turismo, «Spiagge aperte dal 1 maggio»: l'annuncio dell'assessore Aguzzi

Spiagge aperte dal primo maggio. Lo annuncia in un'intervista al Resto del Carlino l’assessore Stefano Aguzzi, che ha la delega sulla difesa del suolo e della costa. La Giunta regionale ha approvato una delibera per effettuare dal primo maggio l’apertura ufficiale delle spiagge. L’atto sarà approvato in definitiva nella riunione di Giunta di oggi.

I dati in miglioramento nella Regione e la curva epidemiologica in discesa lasciano ben sperare, ma prima di aprire i lidi si valuteranno gli ultimi dati pandemici. L'annuncio arriva una ventina di giorni prima della festa dei lavoratori: «Noi ci crediamo - prosegue l'assessore - e seguiamo i dati degli esperti. In venti giorni i bagnini possono sistemare tante cose e preparare le loro spiagge. Se va avanti così la curva epidemiologica i concessionari di spiaggia delle Marche saranno tutti o quasi pronti. L’importante è partire bene, presto ed in fretta».