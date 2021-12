Covid, riecco il fantasma nel futsal: due rinvii per le anconetane

Il problema Covid si ripresenta prepotentemente nello sport. In questo caso si parla di calcio a 5 con due rinvii a causa di positività riscontrate deliberati dalla Figc Marche che hanno interessato partite dove ad essere impegnate sono formazioni anconetane.

Nella fattispecie sono state rinviate le sfide Monturano-Pietralacroce ’73 (Serie C1, in programma per venerdì 17/12 e riprogrammata per il 17/1) e Anconitana-Collodi (Serie D, girone B, in programma questa sera 15/12 e spostata al 10/1).

Secondo regolamento, “La gara sarà regolarmente disputata qualora non risultino positivi al virus SARS-CoV-2 un numero di calciatori/calciatrici superiore a n. 2 (due). In caso di un numero di calciatori/calciatrici positivi al virus SARS-CoV-2 superiore a n. 2 (due) ed anche nell’ipotesi in cui, invece, su n. 2 (due) calciatori/calciatrici risultati positivi al virus SARS-CoV-2 ci siano più di n. 1 portiere la Società dovrà comunicare tale circostanza al Comitato Regionale, sempre a mezzo mail (c5marche@lnd.it) entro e non oltre le 24 ore precedenti, che, espletate le opportune verifiche provvederà al rinvio della gara”.