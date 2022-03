Covid, crollano i ricoveri e scendono a 196: quattro i decessi

ANCONA - Continua la discesa dei ricoveri. Nelle ultime 24 ore sono 196, -25 rispetto a ieri, dei quali 20 in terapia intensiva (-3), 46 in semi intensiva (-1), 130 in reparti non intensivi (-21), secondo i dati della Regione Marche, che danno conto anche di 26 dimessi. L'occupazione dei posti letto è al 7,8% per le intensive, al 17,1% per l'area medica (176 posti occupati).

Si sono verficiati 4 decessi nelle ultime 24 ore, per un totale di 3.606: sono morti due donne e due uomini, di età compresa tra 85 e 95 anni, tutti con patologie pregresse. I positivi ad oggi sono 17.706, le persone in quarantena o isolamento 16.927, di cui 768 con sintomi. I dimessi/guariti salgono a 308.764.