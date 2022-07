Quarta dose, arriva l'annuncio di Speranza: «Subito per gli over 60»

"Apriremo immediatamente sui nostri territori la somministrazione della quarta dose anche alle persone sopra i 60 anni". Lo ha annunciato il ministro della Salute Roberto Speranza, intervenendo al congresso nazionale dei Uil pensionati a Roma. La circolare ad hoc dovrebbe arrivare a ore. Secondo l'AdnKronos la Commissione tecnico-scientifica (Cts) dell'Agenzia italiana del farmaco Aifa avrebbe infatti già approvato la seconda dose booster di vaccino anti-Covid per gli over 60 e per i fragili anche se di età inferiore. La dose aggiuntiva non sarebbe prevista per chi ha contratto l'infezione dopo il primo booster.

Lo stesso Speranza ha spiegato che l'Italia segue quanto deciso a livello europeo. "Oggi le due istituzioni per noi internazionali di riferimento, Ecdc (Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie) e Ema (Agenzia europea del farmaco), hanno aperto alla somministrazione del secondo richiamo, la quarta dose, anche alle persone over 60. E proprio in queste ore, immediatamente, già nella giornata di oggi adegueremo le nostre linee guida, le nostre circolari e le indicazioni, a questa determinazione dell'Ema e dell'Ecdc", ha detto Speranza.

Con la decisione di oggi si amplia ulteriormente quindi la platea dei vaccinabili. La quarta dose - in base alla circolare dell'8 aprile 2022 - era raccomandata dopo un intervallo minimo di almeno quattro mesi (120 gg) dalla prima dose di richiamo alle persone di 80 anni e più; agli ospiti dei presidi residenziali per anziani; alle persone di 60 anni e più con elevata fragilità motivata da patologie concomitanti/preesistenti.

