Covid nella pallanuoto, rinviata Vela Ancona-Plebiscito Padova

Vela Ancona-Plebisicto Padova, Serie A1 femminile in programma per domenica 9 gennaio al Passetto, non si giocherà a causa di alcune positività riscontrate nel gruppo squadra anconetano. Questo il comunicato diramato:

“La Vela Nuoto Ancona comunica che, in seguito ai tamponi effettuati nel gruppo squadra nella giornata odierna, sono emerse alcune positività al Covid e che, pertanto, la Federnuoto ha deciso di rinviare nuovamente a data da destinarsi il recupero della partita tra Vela Nuoto Ancona e Plebiscito Padova, recupero che era in programma per domenica pomeriggio alle 16 al Passetto”.