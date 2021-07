Covid, 73 nuovi casi su oltre tremila tamponi: il tasso è del 23,78%

La provincia di Macerata è la più colpita. Nell'anconetano si registrano 11 casi. C'è un ricovero in più in terapia intensiva

Il bollettino della Regione Marche oggi parla di 73 nuovi casi di positività al Covid-19. In totale nelle ultime 24 ore sono stati fatti 3006 tamponi (ieri erano 54 con 2466 tamponi) mentre il tasso di incidenza cumulativo su 100mila abitanti è del 23,78 percento.

La provincia di Macerata è quella con più contagi (24), segue Pesaro (13), Ascoli (12) e Ancona (11), quindi Fermo (5) con 8 casi positivi provenienti invece da fuori regione. Non si è verificato per fortuna alcun decesso dopo la notizia di ieri della 92enne di Fermo. Da inizio pandemia le vittime sono state 3.039, 1.706 uomini e 1.333 donne. Un ricovero in più nell'ultimo bollettino: in totale sono 15, di cui 3 in terapia intensiva e 12 nei reparti non intensivi.