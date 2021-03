Covid, nelle Marche 856 casi positivi: 286 ad Ancona

Sono 856 i contagi da coronavirus nelle Marche oggi, 20 marzo, secondo il bollettino della regione.

In base ai dati e alla tabella del Servizio Sanità delle Marche, nelle ultime 24 ore sono stati testati 6616 tamponi: 3859 nel percorso nuove diagnosi (di cui 1121 nello screening con percorso Antigenico) e 2757 nel percorso guariti (con un rapporto positivi/testati pari al 22,2%). I positivi nel percorso nuove diagnosi sono 856 (148 in provincia di Macerata, 286 in provincia di Ancona, 227 in provincia di Pesaro-Urbino, 85 in provincia di Fermo, 70 in provincia di Ascoli Piceno e 40 fuori regione).