Covid, sono otto le vittime: la più giovane aveva 54 anni

Il Servizio sanità della Regione Marche fa sapere che sono in totale otto le persone decedute nelle Marche oggi. Tutti i pazienti avevano patologie pregresse.

La vittima più giovane aveva 54 anni ed era di Appignano mentre la più anziana, 94 anni, era di Apecchio. Tre i decessi nella provincia di Ancona: un 74enne di Senigallia e un 82enne di San Marcello, entrambi si sono spenti a Chiaravalle. Mentre un uomo di 88 anni, residente nel capoluogo dorico, è deceduto alla Residenza Dorica dell'Inrca. Ad oggi le vittime sono in totale 2760, nella provincia di Ancona il numero si attesta a 864. I positivi nel percorso nuove diagnosi sono 452 (75 in provincia di Macerata, 124 in provincia di Ancona, 96 in provincia di Pesaro-Urbino, 36 in provincia di Fermo, 93 in provincia di Ascoli Piceno e 28 fuori regione).