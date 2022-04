Il Covid fa ancora paura, 860 casi in un giorno ed altre 8 vittime

ANCONA - Sono 860 i nuovi casi di Covid 19 nelle Marche nella giornata di lunedì 4 aprile. Lo fa sapere la Regione specificando che ad Ascoli Piceno si sono registrati 145 nuovi contagi, a Pesaro-Urbino 112, a Macerata 172, ad Ancona 322, a Fermo 87 e fuori regione 22. In totale sono stati processati 2.536 tamponi: tamponi percorso diagnostico 2.133, tamponi percorso guariti 403; positività al 40,3%.

Le vittime

Si registrano ben otto nuove vittime; morti da Covid-19 che da inizio pandemia salgono a quota 3.729 con una età media di 82 anni e che nel 97,2% dei casi presentavano patologie pregresse. Nella provincia di Pesaro Urbino in totale i morti da Covid sono 1.118, Ancona (1.155), Macerata (645), Fermo (434), Ascoli Piceno (330), e 47 sono le vittime da fuori regione. I ricoveri in terapia intensiva sono 10 (-1 rispetto a domenica), in semi-intensiva 56 (+3), in non intensiva 189 (+9); il totale i ricoveri sale di 11 unità rispetto a ieri, 255, (i pazienti in Pronto soccorso sono stati scorporati non essendo ricoverati), e ci sono anche 16 dimessi in più rispetto a ieri (380.823 dimessi/guariti da inizio pandemia).