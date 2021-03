Vaccini, confronto Saltamartini-Sileri: «Problema di formazione del personale sanitario»

ANCONA - Maggiori informazioni sulle forniture di vaccini nei mesi di maggio e giugno nelle Marche: è quanto ha richiesto oggi l'assessore regionale alla Sanità, Filippo Saltamartini, al viceministro alla Sanità, Pierpaolo Sileri, nel corso del confronto che si è tenuto a palazzo Raffaello e a cui ha preso parte anche il governatore, Francesco Acquaroli.

L'obiettivo di Saltamartini è quello di riuscire a programmare in anticipo la campagna vaccinale. Sileri, in visita ad Ancona, ha dialogato anche con gli altri assessori presenti per fare il punto sulla situazione pandemica e sull'andamento della campagna vaccinale. Il presidente di Regione ha rinnovato la disponibilita' alla collaborazione istituzionale evidenziando "la priorita' del Piano vaccinale per uscire presto da questa fase piu' difficile della pandemia", mentre Saltamartini, oltre a richiedere maggiori informazioni sulle dosi di vaccino in arrivo, ha fatto presente il problema della formazione del personale sanitario e ha sollecitato la questione delle indennità-premio al personale medico e infermieristico.